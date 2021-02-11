الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واستُختتم غدًا مباريات الجولة الـ15 لبطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بإقامة أربع مباريات، في مكة المكرمة والرياض وسيهات والأحساء.وسيلعب حراء مع الباطن عند الـ 2:00 ظهرًا على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ويلتقي الشباب على صالته بالرياض مع الجزيرة عند الـ 4:00 مساءً, وعند الـ 4:30 يلتقي الخويلدية مع عرعر على صالة نادي الخليج بسيهات، وأخيرًا عند الـ 6:00 مساءً يتواجه العدالة والجيل على صالة وزارة الرياضة بالأحساء.// انتهى //18:55ت م0165