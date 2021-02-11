الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واستتواصل غدًا منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة ست لقاءات ضمن الجولة ـ18.وستنطلق أولى المباريات عند الـ 2:00 ظهرًا، بمواجهة تجمع الصفا مع السلام، على صالة وزارة الرياضة بالدمام, فيما ستجرى باقي المباريات عند الـ 4:00 عصرًا، وستجمع الوحدة مع الأهلي على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، وسيلعب مضر مع هجر على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويتواجه النور مع المحيط على صالة وزارة الرياضة بالدمام، والخليج مع الترجي على صالة نادي النهضة بالدمام، والروضة مع الزلفي على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.// انتهى //18:56ت م0166