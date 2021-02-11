مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسدشن محافظ الجموم فهد القثامي، اليوم مبادرة لتعريف النشء بأهمية المحافظة على التراث والبيئة, وهي إحدى مبادارت جائزة الجموم للإبداع للعام 1442هـ، تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي.وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشخصية الوطنية لدى الأطفال، وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية، ورفع وعي المجتمع بتراث المملكة والمقومات السياحية، وأهمية المحافظة عليها وتنميتها، وتعزيز السلوك الإيجابي المرتبط بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //18:58ت م0168