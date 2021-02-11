أثينا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق11 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بوزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، وذلك على هامش منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثينا بجمهورية اليونان.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة، والموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //19:04ت م0169