الكويت 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق11 فبراير 2021 م واسبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي اليوم, خلال اتصال هاتفي بوزير الدفاع بكوسوفو أنطون كوني التعاون المشترك.وأفادت مديرية التوجيه المعنوي بالعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي, أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.// انتهى //19:07ت م0170