القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أنه تم التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل.جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المصرية – الأردنية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة اليوم، بحضور ‏وفد وزاري من الجانبين وعدد من المسؤولين.وأكد رئيسا وزراء البلدين أهمية أن يسبق عقد اللجنة الإعداد الجيد، عبر التنسيق الثنائي المشترك بين الوزراء من الجانبين، لبحث جميع الأمور وصياغة رؤى مشتركة للمشروعات التي يمكن تفعيلها، وفرص تعزيز التعاون في المجالات المقترحة، على أن يقترن تحديد المشروع بإطار واضح للتكلفة، وبرنامج زمني محدد، مشددًا على أهمية أن تسير الجهود لتعزيز التعاون الثنائي بالتوازي مع جهود دفع التعاون ‏الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.// انتهى //19:11ت م0173