أثينا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق11 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، بوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، وذلك على هامش منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثينا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين تحقيقًا للمصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:14ت م0176