القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسبحث الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبوعلي اليوم مع سفيرة سلوفينيا بالقاهرة ماتيا بريفولشيك، المُستجدات المُتعلقة بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في ضوء اتفاق الفصائل الفلسطينية الأخير برعاية مصرية، ومواصلة الدعم لإنجاح إجراء هذه الانتخابات في جميع أرجاء دولة فلسطين المُحتلة بما فيها القدس.وأوضحت الجامعة العربية في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض قرارات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت مؤخرًا بشأن القضية الفلسطينية وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وأسس وثوابت الموقف العربي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وفي استرجاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة .// انتهى //19:30ت م0181