رفحاء 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة ميدانية اليوم، التزام والمراكز التجارية والغذائية والأسواق والمطاعم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتضمنت الإجراءات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق "توكلنا", والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد ؛من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //20:35ت م0187