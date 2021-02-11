عرعر 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسنظّم النادي النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية أمس, أمسية أدبية عن بعد عبر تطبيق "زوم" بعنوان "البحث اللساني العربي الحديث: قراءة موضوعاتية".وتناولت الأمسية مفهوم ومقاصد القراءة الموضوعاتية والبحث اللساني العربي الحديث, والانشطار الوهمي الحاصل بين التراث اللغوي العربي القديم وبين اللسانيات الحديثة، بالإضافة إلى قراءة موضوعاتية لبعض الاجتهادات اللسانية العربية الحديثة معرفياً ونظرياً وإجرائياً.// انتهى //20:42ت م0189