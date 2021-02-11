الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأثمرت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثمانية الأشهر الماضية عن تنفيذ 46 برنامجاً ومبادرة لـ 556 مستفيداً من الفئات المشمولة بالرعاية داخل مراكز ودور الإيواء.وشملت البرامج والمبادرات مستفيدي دور الأيتام ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة والمسنين ووحدات الخدمات المساندة, تنوعت ما بين دورات وورش تدريبية ولقاءات توعوية وحلقات قرآنية وبرامج تأهيل وتوظيف وتطوع وخدمات طبية وعلاجية وفعاليات خاصة بالمناسبات.ويهدف الفرع من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات, إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لمستفيديها من الجنسين.// انتهى //20:46ت م0190