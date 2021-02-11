أثينا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسعقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة اليونانية أثينا.وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما تطرق الجانبان نتائج اجتماع وزراء خارجية دول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط الذي استضافته اليونان.حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.// انتهى //20:56ت م0194