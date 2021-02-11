حائل 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واساختتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي "سرطان الثدي .. التحديات والإدارة"، الذي نظمته كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل افتراضياً على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين المتخصصين في سرطان الثدي.وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية المشرف على المؤتمر الدكتور قرين القرين أن المؤتمر الذي يستهدف طلاب البكالوريوس والماجستير والأطباء واستشاريي الجراحة والأورام وجميع التخصصات الطبية المساندة, حظي بمشاركة 160 باحثاً وباحثة من 34 جامعة وكلية ومركزاً بحثيًّا من داخل المملكة وخارجها من دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية،وإيرلندا, مشيراً إلى أن المؤتمر استعرض عدداً من المحاور الرئيسة أهمها التوعية بمرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر، وأبرز التقنيات الحديثة لتشخيص المرض باستخدام أشعة الماموقرام، وأشعة الرنين المغناطيسي، وأشعة الموجات فوق الصوتية، والأشعة القطعية، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة في العمليات الجراحية، ودعم وتأهيل الناجين قبل وبعد الإصابة، وكيفية الاستفادة من علوم العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في العلاج, إضافة إلى أهم الأبحاث والدراسات في علم الجينات وعلاقتها بالمرض.// انتهى //21:37ت م0198