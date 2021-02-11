الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأدانت السودان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي أمس من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، معتبرة ذلك منافياً للأعراف والقوانين الدولية ومهدداً لسلامة المدنيين.وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر لها اليوم عن وقوف السودان الكامل إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، مؤكدة أن استمرار الاعتداءات يوضٌح خطر ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا على الأمن الإقليمي والدولي .// انتهى //21:58ت م0200