القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.وناقش الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر في هذا الصدد بين البلدين.وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار في جهودها الدؤبة بالتنسيق الوثيق مع الفلسطينيين والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة خلال الفترة المقبلة سعياً لدفع جهود عملية السلام من أجل حل القضية الفلسطينية، وفق القرارات والمرجعيات الدولية.//انتهى//22:20ت م0202