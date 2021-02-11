أبوظبي 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسالتقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في العاصمة أبوظبي برئيس العراقي الدكتور برهم صالح.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها ، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات جائحة " كورونا " والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية.// انتهى //23:01ت م0206