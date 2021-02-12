القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسفاز فريق مصر المقاصة على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الــ 13 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 17 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.//انتهى//00:11ت م0209