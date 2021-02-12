رياضي / مصر المقاصة يفوز على الإنتاج الحربي في الدوري المصري
الجمعة 1442/6/30 هـ الموافق 2021/02/12 م واس
القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس
فاز فريق مصر المقاصة على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الــ 13 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 17 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.
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