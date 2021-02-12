مقديشو 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق11 فبراير 2021 م واسأعلن الجيش الصومالي، مقتل 13 من عناصر من حركة الشباب الإرهابية، واعتقال ثلاثة آخرين في عملية عسكرية نفذها الجيش جنوبي البلاد.وذكر بيان صادر عن الجيش الصومالي أن العمليات جرت في خمس قرى تابعة لمدينة جوهر حاضرة محافظة شبيلى الوسطى خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، والتي تهدف إلى تطهير محافظة شبيلى الوسطى من الإرهابيين.// انتهى //00:30ت م0210