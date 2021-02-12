نيويورك 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مدعومة بثقة المستثمرين في تمرير الإدارة الأمريكية حزمة تحفيز اقتصادية ضخمة.سهم التكنولوجيا وآمال التحفيز ترفع ناسداكوارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.54 نقطة بما يعادل 0.01 بالمئة ليصل إلى 31440.34 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 8.03 نقاط أو 0.21 بالمئة مسجلا 3917.91 نقطة، وزاد ناسداك 57.55 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 14030.09 نقطة.// انتهى //00:42ت م0213