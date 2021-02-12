واشنطن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره البرازيلي إرنستو أروجو، عدداً من الملفات المشتركة، في مقدمتها سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.وأكد الجانبان خلال الاتصال التزامهم بمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) ،وتغيّر المناخ،وتعزيز التعاون الإقليمي، ودعم الحفاظ على البيئة وحماية حقوق الإنسان .// انتهى //00:48ت م0214