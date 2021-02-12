القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واستغلب فريق الاتحاد السكندري على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الــ 11 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.‏ وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.// انتهى //00:49ت م0215