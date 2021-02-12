رياضي / الاتحاد السكندري يتغلب على الإسماعيلي في الدوري المصري
الجمعة 1442/6/30 هـ الموافق 2021/02/12 م واس
القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس
تغلب فريق الاتحاد السكندري على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الــ 11 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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