عدن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق11 فبراير 2021 م واسدعت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، الإدارة الأمريكية وكل الفاعلين الدوليين والمهتمين بالشأن اليمني إلى الوقوف الجاد أمام ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من أعمال إجرامية تتنافى مع القيم الإنسانية, مشيرة إلى مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لعودة المشاورات لتحقيق سلامًا عادلًا يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة لاسيما القرار 2216.وحذر البيان الصادر من هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية من إصرار الميليشيا المدعومة من إيران، على استمرار الحرب وتعزيز مساحات الفوضى كبيئة خصبة، تنشط فيها الجماعات الإرهابية وتهدد السلم الأهلي والإقليمي والدولي.وطالب البيان المجتمع الدولي، بالانتصار للسلام والدفع بالحوثيين إلى الانسحاب من مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والانخراط الحقيقي والجاد في تسوية سياسية شاملة.// انتهى //01:22ت م0216