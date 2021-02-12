نيويورك 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً بتأثيرٍ من مخاوف من تجدد الإغلاقات وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، مما قد يحد من فرص التعافي السريع للطلب.وانخفضت العقود الآجلة لبرنت 33 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 61.14 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 0.8 بالمئة ليغلق على 58.24 دولار للبرميل.// انتهى //01:56ت م0218