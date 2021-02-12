تونس 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسعقدت المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال بالاشتراك مع اتحاد المصارف العربية ، بالعاصمة التونسية اليوم مؤتمراً صحفياً افتراضيا للدورة الثانية من جائزة التميز للمصارف الرقمية العربية بمشاركة مختصين في المجال المصرفي من تونس والدول العربية الأعضاء في المنظمة.وتوقف عند الأهداف الأساسية لمسابقة " التميز الرقمي للمؤسسات المالية العربية " والمتمثلة أساسا في الابتكار على مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية والمالية وتعميمها على المنطقة باعتبارها قصص نجاح في تبني التحوّل الرقمي لتطوير خدمات مالية رقمية مجدّدة، وكذلك تحقيق الشمول المالي الرقمي داخل المنطقة العربية مع إبراز دور التطور التكنولوجي في تمكين جميع المواطنين من الخدمات المصرفية والمالية.وأوضح الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال محمد بن عمر أن هذه المسابقة تعمل على دعم جهود المؤسسات المالية العربية في زيادة وعي المواطن العربي بمدى موثوقية الخدمات المالية الرقمية، والحلول الإلكترونية التي تقدمها المصارف والمؤسسات البريدية العربية لكسب ثقتهم وتحسين ولائهم وتعزيز شعورهم بالراحة والأمان.من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح خلال أعمال المؤتمر على أهمية الجائزة خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية العربية من أجل تحفيزهم على جهودهم من أجل التميّز في مجال التحوّل الرقمي، واعتمادهم على المزيد من التكنولوجيا في تطوير خدماتهم ومنتجاتهم ، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تهدف على تثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة، من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الحيوي.كما ناقش المؤتمر أهداف الدورة الثانية من الجائزة وتمديد الفترة الزمنية لاستقبال طلبات الترشح لها، والاطلاع على شروط الترشح، إضافة إلى الإعلان عن موعد ومكان انعقاد حفل تتويج الفائزين بالجائزة .// انتهى //01:59ت م0220