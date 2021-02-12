القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسطالب الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة الـ (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بضرورة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وخاصة بعد ثبوت زيادة الحالات في بعض الدول العربية نتيجة تفشي جائحة كورونا، والتغير الذي أحدثته في نمط وسبل الحياة بشكل عام.جاء ذلك في البيان العربي الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة الـ (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "، والذي عقد عبر "المنصة الرقمية" بمشاركة الوزراء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة متابعة تطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية لسد الفجوات اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في جميع المجالات، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدول العربية.ودعوا إلى العمل على إنهاء الصورة النمطية والممارسات السلبية ضد المرأة من خلال تطوير المناهج التعليمية وخطاب الإعلام وبناء اتجاهات اجتماعية تناهض العنف ضدها والعمل على إبراز أفضل الممارسات في الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة.// انتهى //02:00ت م0221