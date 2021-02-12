ياوندي 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأعلن الجيش في الكاميرون أنه قتل 5 مسلحين بينهم زعيم الكوماندوز الذي قتل سبعة طلاب في مدرسة بالجنوب الغربي الناطق باللغة الإنجليزية في أكتوبر الماضي.وقال المتحدث بالجيش الكاميروني العقيد سيريل سيرج اتونفاك غيمو في بيان، إن أحد المسلحين الذين قتلوا هو زعيم الحشد البربري المسئول عن الهجوم على مدرسة في كومبا.وأضاف البيان، أن الجيش الكاميروني نفذ غارة في "بالانجي" بالجنوب الغربي للبلاد والواقعة في قبضة حركة تمرد انفصالي، موضحاً أن هذه الغارة انتهت باشتباك عنيف قتل فيه خمسة إرهابيين وجرح آخرين، كما تم ضبط عدد من الأسلحة وكمية من الذخائر.يذكر أنه في أكتوبر الماضي اقتحم عشرات المسلحين ساحة مجمع مدارس في "كومبا" على دراجات نارية وفتحوا النار على الطلاب.// انتهى //04:49ت م0228