واشنطن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد خلاله التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الأطراف.وأشاد بلينكن، بدور الأمم المتحدة باعتبارها الدعامة التي لا غنى عنها للنظام متعدد الأطراف، مؤكداً اهتمام الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، من جائحة كوفيد -19 إلى تغير المناخ.وتأكيدًا على تركيز الرئيس الأميركي جو بايدن على السيطرة على الوباء، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى الدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية، مسلطاً الضوء على إعادة مشاركة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية، معرباً عن تركيز الولايات المتحدة العميق على تعزيز الصحة والنهوض بالعالم.وأكد أن تعزيز منظمة الصحة العالمية وإصلاحها سيساعدها على منع الأوبئة في المستقبل واكتشافها والاستجابة لها.وفيما يتعلق بتغير المناخ ، سلط بلينكن الضوء على عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، مرحباً بتعاون الأمم المتحدة في مواجهة أزمة المناخ العالمية.وفيما يتعلق بالشأن السوري، أعاد الجانبان خلال الاتصال، التأكيد على التزامهما بالعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات والمساعدة في تخفيف معاناة الشعب السوري.// انتهى //05:15ت م0229