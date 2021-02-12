واشنطن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسدعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، تقوّض الجهود الرامية إلى حل متفاوض عليه بين الطرفين، على أساس حل الدولتين.وأشار برايس، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن خطوات مثل ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وتدمير المنازل والتحريض على العنف ودفع تعويضات لأفراد مسجونين لارتكابهم أعمالاً إرهابية، قد تسهم في تفاقم التوتر بين الطرفين.وقال:" إن الوضع النهائي للقدس هو قضية تتعلق بالحل النهائي الذي يجب معالجته من خلال الأطراف في إطار مفاوضات مباشرة، وذلك ليس تغييراً عن السياسة طويلة الأمد".// انتهى //05:22ت م0231