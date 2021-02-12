واشنطن 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.وأشاد بلينكن بجهود السودان لتحقيق السلام والعدالة والحرية للشعب السوداني.وبحث الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مع تنفيذ اتفاقيات السلام الأخيرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف في دارفور.// انتهى //06:13ت م0003