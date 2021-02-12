الرياض 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين للرئيس المصري: المملكة حريصة على تعزيز التعاون الاستراتيجي.أمير الرياض يدشن ملتقى "عصامي" لتوظيف الأيتام.. الأحد.أمير القصيم يضع حجر الأساس لمركز ذوي الإعاقة ومرضى التوحد ومتلازمة داون.سعود بن خالد: استراتيجية غرفة ينبع وثيقة منهجية للسنوات المقبلة.أمير تبوك: "كورال بلوم" خطوة نحو مستقبل مشرق لقطاع السياحة.يد النزاهة توقف 65 مواطناً ومقيماً.كورونا في مسار صاعد.. التزموا بالتباعدوزير الخارجية يناقش قضايا الشرق الأوسط في أثينا.. ويلتقي خريستودوليديس.مركز الملك سلمان يتفقد الاحتياجات الإنسانية للاجئين اليمنيين في جيبوتي.«التحالف»: محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية.الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الدكتور عصام بن سعيد بحضور رئيس المخابرات عباس كامل وسفير خادم الحرمين لدى مصر.الادعاء يواصل عرض حججه ضد ترمبالبرهان: قطار التغيير في السودان لن يتوقف.الهند تعلن "فض الاشتباك" مع الصين على الحدود."ساعر" يتعهد باحترام وقف خطة الضم في الضفة.إيـران تبتلـع اقتصـاد سـوريـة.بيـروت نجـت مـن الـزوال.// يتبع //08:07ت م0006