وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( صراع الماضي والمستقبل ) : توصيف النزاع في المنطقة باعتباره صراعاً على النفوذ، أو مواجهة بين مشروعات ومصالح سياسية متباينة، يحمل قراءة خاطئة للوضع الإقليمي، فما يجري بكل وضوح هو مواجهة بين الاستقرار والفوضى، بين مفهوم الدولة، ومنطق الميليشيا، بين بناء الإنسان، وسياسة تدمير الدول والشعوب، إنه بعبارة أخرى صراع بين الماضي والمستقبل، ومن هذا المنظور تتضح معالم المواجهة بين المملكة من جهة وإيران وأذرعها الإرهابية من جهة أخرى، وقد جسدت أحداث أول من أمس الأربعاء هذه المعادلة الإقليمية على نحو صريح، ففيما كانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل اعتداءاتها الإرهابية مستهدفة منشآت وأعياناً مدنية في انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخ عن جميع الأعراف الدولية، كان سمو ولي العهد يعلن عن مشروع مستقبلي جديد يحمل النماء والازدهار للمملكة والمنطقة عموماً، ويصنع نموذجاً للدولة الحديثة والقوية، التي تضع نصب عينيها رفاه شعبها، واستقرار منطقتها، ليتجلى الفارق بأوضح صورة بين مشروعي المملكة وإيران.وأضافت أن مشروع البحر الأحمر الذي أطلق الأمير محمد بن سلمان الأربعاء الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسة فيه، بما يتضمنه من إرساء معايير استثنائية إقليمياً وعالمياً، وما يمثله من نهج متجدد ليس إلا حلقة جديدة في مشروع الرؤية المستقبلية المدهشة، والتي أصبح العالم يترقب كل يوم خبراً جديداً عن مشروعاتها وطموحاتها، كلما ظهر عراب الرؤية سمو ولي العهد، ليعلن عن حلم جديد ما يلبث أن يصبح واقعاً.وأردفت:على المقلب الآخر تبرز إيران كمصدر للفوضى والخراب حيثما حلت، ناشرة فكرها التدميري في المنطقة والعالم، ولا يحتاج لإدراك أثرها الجهنمي إلا إلقاء نظرة على خريطة الوجود الإيراني في المنطقة لمعرفة حجم الدمار الذي يصنعه مشروعها إقليمياً.وختمت:في ظل هذه الخلاصة يتسنى لنا إدراك سبب هذا الإصرار الإيراني عبر ميليشياتها العميلة على المحاولات اليائسة لتعكير مشروع النهضة السعودي المذهل، فليس خافياً أن هذا المشروع المستقبلي في حال اكتماله لن يعني إلا شيئاً واحداً؛ أن هذا النظام المتخلف ومن اتبعه لن يكون لهم مكان في أي مستقبل.// يتبع //08:07ت م0007