وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( كورال بلوم.. وأهداف 2030) : الآفاق التي تنبثق من استراتيجيات وأهداف ومشاريع وأهداف رؤية 2030 ، بقدر ما هي هادفة لتحقيق نقلة شاملة وتطور متكامل في مفاهيم وأطر وأساسيات جودة الحياة، وكذلك خلق الفرص وتنويع مصادر الدخل بالاستثمار في البشر وكذلك ما حبا الله به هذه الأرض المباركة من قدرات ومقدرات، فهي تأتي دوما مستقرئة ومستشرفة لمتغيرات ومتطلبات وتحديات المستقبل إجمالا.وأضافت :حين نمعن في الحيثيات التي تعنى بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية «كورال بلوم» للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، وكيف كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحا في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية «فوستر وشركاه» ، لتتماهى مع الـبيئة الطبيعية الـبكر للجزيرة الـرئيسية، وما قالـه الـرئيس الـتنفيذي لـشركة الـبحر الأحمر للتطوير جون باغانو: نتوقع أن ينبهر الـزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر، حيث سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلـى أبعد الحدود، وتبشر تصاميم «كورال بلـوم» المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلـية في المملكة، بجعل هـذه الـرؤية حقيقة ملموسة، وإضافته أنه «تعد جزيرة شريرة البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر، لذا من المهم جدا أن ترسي معايير استثنائية للهندسة المبتكرة والـتصميم المستدام، لـيس في وجهتنا فحسب، بل على مستوى العالم أيضا، ولا يقتصر تحقيق ذلك على حماية البيئة فقط، وإنما يتعداه إلى تبني نهج متجدد في عمليات التطوير» ، وكيف أن الرؤية التصميمية تتمحور لجزيرة شريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث ستتم المحافظة علـى أشجار المانجروف والموائل الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية، وسيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة.وختمت:فهذه المعطيات الآنفة الذكر وبقية التفاصيل التي وردت في بيان الإعلان عن إطلاق الرؤية التصميمية «كورال بلوم» لـلـجزيرة الـرئيسية بمشروع الـبحر الأحمر، وما يلتقي معها فيما يتبلور يوما بعد آخر من الـتطورات والمشاريع والمبادرات والاستراتيجيات التي يتم الإعلان عنها مفصلة مراحل تحقيق مستهدفات الـرؤية، والتي تلمس آثارها في كافة الأطر التي ترتبط بمفاهيم التنمية، فنحن أمام دلائل ترسم ملامح المشهد المتكامل لمسيرة نهضة تمضي قدما بما يلتقي مع مكانة الدولة وقدرتها وتأثيرها، ويعزز مستقبل المنطقة المشرق والزاهر.// يتبع //08:08ت م0008