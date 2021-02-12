وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( النزاهة حق للوطن ) : تواصل المملكة وبإرادة لا تلين تكريس قيم النزاهة والشفافية وثقافتها، بمكافحتها الشاملة للفساد حفاظا على المال العام ومقدرات الوطن ، وصون مكتسبات التنمية المستدامة التي تشهدها كافة المناطق ، وخلال الأعوام القليلة الأخيرة كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد العديد من الجرائم المرتبطة بوقائع فساد ورشى واستغلال وظيفي وتحويلها إلى العدالة ، ترجمة للتوجيهات الكريمة والدعم اللامحدود من القيادة ، حفظها الله ، في التصدي لكافة أسباب ومظاهر الفساد وأنه لا حصانة لفاسد أيا كان موقعه.وأضافت :وفي هذا السياق جاء إعلان الهيئة أمس عن محصلة جولاتها الرقابية خلال شهر جمادى الآخرة الحالي ، والتي بلغت 490 جولة رقابية 1442هـ، والتحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية. وهكذا تخوض الجهات المختصة حربها ضد الفساد والفاسدين ، والتأكيد على أن المال العامة خط أحمر لا يجوز المساس به والتعدي عليه، وأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم.وختمت:وفي ظل هذه النجاحات يظل على المجتمع مسؤولية أساسية لا تقل أهمية عن الجهود الكبيرة للأجهزة المختصة ، وذلك بالتعاون في كشف أية شبهات ومكامن فساد ، فمقدرات الوطن ومكتسباته أمانة ومسؤولية جماعية ، حفاظا على مسيرة الوطن وقوة اقتصاده الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تطورات نوعية في كافة القطاعات.// يتبع //08:08ت م0009