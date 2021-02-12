عام /فريق رصد الاحترازات الصحية بالقصيم يقوم بـ 3000 جوله خلال أسبوعين.
الجمعة 1442/6/30 هـ الموافق 2021/02/12 م واس
بريدة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس
نفذت المديرية العامة للشئون الصحية بالقصيم ، بمشاركة التجمع الصحي بالقصيم خلال الأسبوعين الماضية أكثر من 3000 جوله ميدانية تضمنت الرصد والتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين مرتادي المنشآت ، إضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق توكلنا وارتداء الكمام والتباعد وتجنب الزحام داخل المنشآت أو أمام المحاسبين .
كما شملت الجولات المحلات التجارية والمولات والأسواق والمساجد والمؤسسات والشركات والمكاتب ، والمنشآت الصحية لضمان تطبيق تلك الاحترازات وإيقاع العقوبات على المخالفين من ممارسين صحيين ومنشآت ومتابعة ورصد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.
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08:17ت م
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