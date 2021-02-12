القاهرة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة الرسالة الخطية التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وركزت على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية.وأشارت صحف الجمعة إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، وتم خلاله مناقشة وجهات النظر بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر في هذا الصدد بين البلدين.وتحدثت عن الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأنبأت صحف القاهرة عن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية غدًا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة أخر التطورات في مسيرة الحوار الوطني الذي عقد بالقاهرة مؤخرًا.وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مبرزة تأكيد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر دعم الجيش للمجلس الرئاسي وللحكومة الجديدة.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى اقتراب أعداد المصابين بالوباء من 108 ملايين مصاب، وتسارع وتيرة توفير اللقاحات.// انتهى //09:00ت م0013