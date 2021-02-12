رفحاء 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأنفقت جمعية البر الخيرية في مركز روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2020م، ( 1,838,586 )ريالاً، لـ 20 برنامجاً إغاثياً وتطويرياً وأسرياً.وأوضحت الجمعية أن البرامج المنفذة شملت البطاقات التموينية والسلال الغذائية وأنشطة السوق النسائي وترميم المنازل وكسوة الشتاء والإعانات الطارئة، والصحية، والتأثيث، بالإضافة إلى برنامج كفالة الأيتام وغيرها.وقدم مجلس إدارة الجمعية الشكر للمانحين والشركاء لتجاوبهم ودعمهم السخي والمستمر لأنشطة وبرامج الجمعية المختلفة.// انتهى //09:50ت م0016