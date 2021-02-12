طوكيو 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على تباين في أدائها، نتيجة بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح لكن المكاسب التي حققتها أسهم بعض شركات السيارات والشركات المرتبطة بالرقائق كبحت الخسائر.وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.14 في المئة، ليغلق عند مستوى 29520.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1931.68 نقطة.// انتهى //10:55ت م0018