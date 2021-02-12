الخرطوم 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إدانة السودان بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي، مؤكدة أنه عمل إرهابي مهدد لسلامة المدنيين.وأخبرت عن تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتعلق بجهود جوبا لمعالجة التوتر الحدودي مع أثيوبيا.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، اجتماعًا لبحث عدد من القضايا الملحة أبرزها قضية الانفلات الأمني في عدد من الولايات بسبب تردي الأوضاع المعيشة.وأولت اهتمامات بتفقد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا، الجنود السودانيين في منطقة الفشقة في الشريط الحدودي مع أثيوبيا.وسلطت صحف الجمعة الضوء على تعهد وزير الري والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس بالحفاظ على موارد السودان المائية، مؤكدًا أن ذلك جزءا من مطالب الثورة السودانية.وعرجت صحف السودان على اعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس قرارًا بتمديد إضافي لولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى مارس 2022.// انتهى //11:09ت م0019