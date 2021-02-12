إسلام آباد 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إجراء القوات المسلحة الباكستانية تجربة ناجحة على صاروخ مجنح (كروز) مطور محليًا قادر على إصابة الأهداف في البر والبحر.واهتمت بانطلاق مناورات "أمان ـ 2021" التي تعقدها القوات البحرية الباكستانية بمشاركة قوات بحرية من 45 دولة بهدف تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر العربي وشمال المحيط الهندي.وأخبرت صحف إسلام آباد عن عودة الضباب الدخاني إلى المناطق الوسطى من باكستان ليؤثر مرة أخرى على برنامج الرحلات الجوية وحركة السير على الطرق السريعة.وتناقلت أنباء الهجوم الذي نفذته عناصر من داخل الأراضي الأفغانية على منطقة حدودية باكستانية ما أدى مقتل طفل باكستاني وإصابة سبعة أشخاص آخرين.وأشارت صحف الجمعة إلى رغبة الأردن في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باكستان لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأخبرت عن إجراء الاتصالات الباكستانية تجربة محدودة لخدمة الجيل الخامس للانترنت في باكستان ضمن تخطيطها لتدشن هذه الخدمة.واهتمت في الشأن الدولي باتفاق الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن على أهمية تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، وتعميق التفاهم بين البلدين، وتجنب سوء الفهم أو التقدير.وتناقلت صحف باكستان في الشأن الإقليمي إعلان الهند عن توصلها إلى اتفاق مع الصين للانسحاب من جزء من حدودهما المتنازع عليها في جبال الهملايا لتخفيف التوتر العسكري الجاري بين البلدين منذ يونيو الماضي.// انتهى //11:19ت م0020