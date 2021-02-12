رام الله 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي.وأولت اهتمامًا إشادة الرئيس محمود عباس وتقديره للدور والجهود التي تقوم بها جمهورية مصر منذ سنوات لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، ورعايتها للحوار الوطني الفلسطيني، وحرصها على نجاحه.وسلطت صحف الجمعة الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استمرت انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، حيث اعتقل 21 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، أحدهم اختطفته وحدة مستعربين، كما سُلّمت إخطارات بهدم منازل ومنشآت قرب نابلس، وأعاد مستوطنون إقامة بؤرة على أراضي ذات المحافظة، واعتداءات مستوطنين يهود على رعاة الأغنام في الخليل.وأوردت خبر اقتحام 103 من المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتحدثت الصحف عن خبر زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، للقائد مروان البرغوثي في معتقلات الاحتلال، حاملا له رسالة وتحية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة "فتح".وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاتين، و1101 إصابة جديدة بالفيروس، و652 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.ونشرت صحف فلسطين ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، أن عدد الوفيات بلغ نحو 2 مليون و365 ألف وفاة، فيما زادت حصيلة المصابين عن 107 ملايين و856 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 80 مليونا و20 ألف مريض.// انتهى //11:19ت م0021