الأغوار 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واساستشهد فلسطيني وأصيب آخران بجروح، اليوم، بعد قيام مستوطن بدهسهم قرب مفرق عين البيضاء بالأغوار الشمالية، وذلك خلال مشاركتهم في مسار بيئي.ونقلت مصادر فلسطينية عن معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس أن فلسطينيًا استشهد ووقع عدد من الجرحى بعد أن قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من رام الله بين مفرق عين البيضا وبردلا في الأغوار الشمالية.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينيا من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.// انتهى //11:26ت م0023