بيروت 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار حالة المرواحة التي تسود الساحة السياسية في ظل غياب أي اختراق جدي وملموس في جدار الأزمة الحكومية، رغم المشاورات والاتصالات المكثفة الجارية على أكثر من صعيد لحل الأزمة الحكومية.وتطرقت إلى إعلان السلطات العراقية أمس أن سلاح الجو العراقي نفذ ضربات دقيقة استهدفت أوكارًا لإرهابيي تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ما أدى إلى تدميرها بالكامل.وأوردت صحف بيروت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس لمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات بين المملكة ومصر وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها.ولفتت الانتباه إلى تصويت البرلمان الأوروبي أمس بالأغلبية على قرار يدعو لإنهاء الحرب في اليمن، مشددًا على أنه لا حل للأزمة باليمن إلا عبر المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية.وأشارت صحف الجمعة إلى مطالبة وزارة الخارجية الفرنسية أمس طهران بوقف خرقها للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن تخصيب إيران لليورانيوم يزيد من تدهور الاتفاق النووي ويقلل فرص الدبلوماسية.وسلطت صحف لبنان الضوء على تأكيد وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، أمس ضرورة أن توقف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هجماتها ضد المملكة العربية السعودية فورًا، مشددًا على دعم بلاده الثابت لأمن المملكة.// انتهى //11:49ت م0025