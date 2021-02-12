جاكرتا 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية، الليلة الماضية، دون صدور أي تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفزياء في إندونيسيا أن مركز الزلزال كان على بعد 68 كيلومترا جنوب غربي منطقة "انجانو" بإقليم بنجكولو، وعلى عمق 15 كيلومترا.ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا بشريرة أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.وكان زلزال بقوة 6.2 درجات قد ضرب جنوب غربي سومطرة في الـ 28 من الشهر الجاري.// انتهى //12:10ت م0028