تونس 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالمشهد السياسي في تونس في ضوء السجال الدائر في البلاد، بعد التحوير الوزاري الجزئي الأخير الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عدم قبول أداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء الجدد على خلفية اتهامات بالفساد.وتناولت الوضع الصحي في تونس، موردة إجمالي حالات الإصابة وإجمالي حالات الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل تراجع نسبي في عدد الإصابات بالوباء في البلاد.وواصلت صحف الجمعة رصدها لردود الأفعال للأطراف الليبية الداعمة للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، وأخبرت عن مواصلة السلطة التنفيذية الجديدة التنسيق مع الخارج في انتظار نيل ثقة مجلس النواب الليبي.ونقلت تأكيد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن اللجنة الدستورية السورية لا يمكنها المضي قدمًا ما لم تكن هناك دبلوماسية دولية بناءة في الأزمة السورية، واصفًا الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بأنها فرصة ضائعة وخيبة أمل، وذلك إثر فشل مجلس الأمن مرة أخرى في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا وإحياء مسار المباحثات السياسية.ورصدت صحف تونس تواصل العديد من دول العالم في تطعيم مواطنيها ضد الفيروس التاجي المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في العالم تجاوز 159 مليون و300 ألف شخص.// انتهى //12:13ت م0029