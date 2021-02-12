الرباط 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بترؤس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، مجلسًا للوزراء، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وتناقلت ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بنتائج حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة، مؤكدًا أن الحوار حقق التوافق المطلوب الذي يمهد لإجراء الانتخابات المقبلة في أجواء إيجابية.وتطرقت صحف الرباط إلى تأدية الوزراء الجدد في الحكومة السودانية أول أمس اليمين الدستورية، في وقت تواصلت فيه المظاهرات بعدد من مناطق البلاد، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.وتناقلت دعوة الخارجية الفرنسية لإيران، لوقف خرقها للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن تخصيب طهران لليورانيوم يزيد من تدهور الاتفاق النووي ويقلل فرص الدبلوماسية.وتناولت صحف الجمعة أجواء التوتر في العاصمة اليونانية أثينا، التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال مظاهرة ضد مشروع قانون التعليم، الذي يسمح للشرطة بالقيام بدوريات في الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن قوات الأمن اعتقلت نحو 24 شخصًا خلال هذه الاحتجاجات.وتابعت صحف المغرب الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، لافتة النظر إلى اقتراب أعداد المصابين بالوباء من 108 ملايين مصاب، مشيرة إلى تسارع وتيرة توفير اللقاحات في عدد من الدول.// انتهى //12:29ت م0030