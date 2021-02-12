طوباس 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأصيب أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في طوباس محمود صوافطة، اليوم،أثناء تفقده لضحايا عملية الدهس التي نفذها مستوطن بالأغوار الشمالية، كما اعتقلت قوات الاحتلال نجله.ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال أصاب صوافطة بغاز الفلفل، كما اعتقل نجله عيسى، أثناء تفقدهما ضحايا عملية الدهس بالقرب من مفرق عين البيضاء بالأغوار الشمالية.// انتهى //13:59ت م0039