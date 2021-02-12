لندن 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تفاؤل مسؤول بارز في بنك إنجلترا المركزي تجاه تعافي الاقتصاد بصورة سريعة عقب رفع حالة الإغلاق التام المصاحبة لجهود احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وتناولت على صعيد متصل تقارير عن احتمال استمرار تطبيق موجهات التباعد الاجتماعي حتى فصل الخريف القادم على أقل تقدير، فيما استبعد خبراء إمكانية وضع جداول زمنية لعودة الحياة إلى طبيعتها في ظل التعقيدات المستمرة في جهود محاربة المرض.دولياً، تناولت صحف لندن دعوة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الخاصة اليوم بشأن ميانمار، أن يستنكر بشدة الانقلاب العسكري ضد السلطة المنتخبة وأن يطالب على وجه السرعة بوصول المراقبين الدوليين إلى هناك.وعرجت على الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة الإيطالية بسبب خطة الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيجتمع مع قادة الأحزاب الائتلافية الحاكمة في ظل تهديد جزب "إيطاليا فيفا" بالانسحاب من الحكومة نسبة للخلاف حول صندوق محاربة إنتشار فيروس كرونا المستجد.وفي الشأن الأفريقي، نقلت صحف الجمعة تقارير عن استمرار معاناة المواطنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد، واستمرار جرائم المليشيات لأكثر من عقدين وسط صمت دولي مستنكر.// انتهى //14:10ت م0040