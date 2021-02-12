الرياض 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسافتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الندوة الافتراضية "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية"، بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص.واشتملت الندة التي أقامتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على عدة محاور ناقشت احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية, حيث تأتي امتداداً للخدمة المجتمعية المناطة بالإدارة لتقديم الدعم والمشورة والمعلومة لطالبي العمل وأرباب الأعمال لتقريب وجهات النظر وتيسير الحصول على موظف بكامل جاهزيته واستيعابه للعمل المناط به في ظل التنافس الوظيفي بين الكفاءات من الفرص المطروحة.// انتهى //15:23ت م0047