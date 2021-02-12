إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسلقي أربعة جنود من رجال الجيش الباكستاني مصرعهم مقابل مقتل أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات وقعت اليوم بين الطرفين في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن مجموعة من المسلحين شنت هجوماً بإطلاق النار على نقطة عسكرية في المنطقة مما أدى إلى مقتل أربعة جنود، موضحاً أن القوات الموجودة في المنطقة ردت على مصدر الهجوم وقتلت أربعة من المسلحين الذين شنوا الهجوم.// انتهى //15:26ت م0048