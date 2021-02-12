تونس 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسدعا المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية في ختام أعماله إلى ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الإدارات في الدول العربية.وطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة ، تعميم الدليل الخاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية على الدول الأعضاء للاستفادة منه، مع العمل على تطويره بصورة مستمرة من خلال المرئيات الجديدة للدول الأعضاء في هذا الشأن .وتم خلال أعمال الاجتماع استعرض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية وطلب من الأمانة العامة تعميمها على بقية الدول للاستفادة منها، وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.وأوصى المؤتمر بتعميم التصور الخاص ببطاقة هوية نموذجية، على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه على أن يقوم المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة في ضوء تلك المرئيات بإعادة صياغة التصور وعرضه على المؤتمر المقبل .مما يذكر أن المؤتمر انطلقت اجتماعاته في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور ومشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .// انتهى //15:53ت م0050